«Симба пошла в бабушку»: Нюша поделилась редкими кадрами с мамой и дочкой на отдыхе

Певица решила показать три поколения женщин в своей семье.

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, больше 15 лет назад стала популярной. Еще в юном возрасте она приняла участие в телевизионном шоу. Потом у нее начались гастроли. Артистка повзрослела на глазах поклонников.

Личную жизнь она долгое время держала в секрете. Но в 2017 году певица сыграла свадьбу с Игорем Сивовым и вскоре родила дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у нее родился сын.

Последние месяцы второй беременности Нюша провела в Дубае. Ей там так понравилось, что позже звездная семья решила туда переехать. Однако певица заверила, что будет жить на две страны.

Она часто посещает вечеринки и даже недавно съездила в Израиль. Но постепенно артистка готовится к возращению на сцену, подбирая новые костюмы. А вот накануне звезда поделилась кадрами с курорта.

Сначала она запечатлелась со своей моложавой мамой Марией Шурочкиной. Они катались на автомобиле.

«Фото с моей отважной мамой. Симба пошла в бабушку», — заявила певица.

А позже Нюша засняла дочку, которая сидела на шезлонге в розовом платье-тунике с капюшоном. Теперь она занимается плаванием с тренером. Наследница певицы отдыхала после занятия.

«Какая у нас стильная прическа после плавания. Может Симба будет расти спортсменкой?» — порассуждала артистка.

Поклонники заметили, что у Нюши женщины в трех поколения очень похожи. Они восхитились силой генов. Многие осыпали звездную семью комплиментами.

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