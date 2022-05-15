Скрыла все изъяны: Анна Нетребко в костюме в клетку-вафлю и лоферах отметилась на Манхэттене

Оперная дива проводит время с семьей в Нью-Йорке. Она покрасовалась в модном образе.

Анна Нетребко является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Раньше артистка жила в Санкт-Петербурге, но потом уехала в Австрию. Примечательно, что Анна славится не только своим вокалом, но и яркими образами.

Она следит за модой и не боится экспериментировать. Весной оперная дива отдохнула в Египте, где носила струящиеся наряд и платки. А вот в Монако звезда блеснула в вечернем платье на сцене.

Теперь Анна приехала в США. Она не скрывает, что у нее есть квартира в Нью-Йорке, поэтому этот город певица считает вторым домом. Ей компанию составил сын Тьяго, а также сестра Наталья.

Артистка успела погулять по Центральному парку, найти скамейку, которую ей подарил муж Юсиф Эйвазов на годовщину, и устроить пикник. Нетребко также взяла с собой много новых нарядов.

Накануне она вышла гулять по Манхэттену. Во время щопинга артистка покрасовалась в костюме в клетку-вафлю. Укороченные брюки подчеркнули ее стройные ноги, а пальто-жакет оверсайз скрыл изъяны фигуры. Лук дополнили лаконичные лоферы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие осыпали ее комплиментами. «Какой наряд», «Вы женщина, которая всегда удивляет», «Какой у вас наряд! Очень стильно», «Вам идет все», «Аннушка, мы скучаем по вам», «Всегда в движении», «Ой, как круто, что вы в Нью-Йорке», «Самая яркая женщина в самом знаменитом городе», «Ну что за наряд! Королева», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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