«Я была с таким животиком»: Нюша в прозрачном костюме в сетку засветила все прелести фигуры

Анну Шурочкина, более известная как певица Нюша, уже давно выступает на сцене. Она смогла стать знаменитой на всю страну благодаря хитам «Чудо» и «Цунами». За последние несколько лет артистка поменяла приоритеты.

Она теперь больше времени уделяет семье. Нюша счастлива в браке с Игорем Сивовым и растит дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году она родила сына, но его имя пара пока хранит в тайне.

После появления второго ребенка на свет певица приезжала в Россию, но потом вернулась в Дубай. Она решила пока жить на две страны. Нюша находится в декретном отпуске, поэтому часто путешествует, но основное время посвящает наследникам.

Она уже успела похудеть, но пока не вернулась в форму, поэтому шьет новые концертные костюмы. А вот 14 мая артистка поделилась кадрами, которы ранее не показывала.

На фото Нюша примерила оранжевый костюм в сетку. Прозрачный наряд позволил ей засветить фигуру во всей красе. Певица показала округлившийся животик. Она сразу пояснила, что фото архивное.

«Не пугайтесь! Это старое фото. нахлынули воспоминания. Ровно год назад я была с таким животиком. Захотелось с вами поделиться. Фотографии не вкладывала, так как животик был еще маленький. Тогда я была в ожидании малыша, чуда, изменений в жизни. Сейчас тоже у меня такой этап, когда много изменений. И я в предвкушении проекта, который для вас готовлю», — рассказала звезда.

Поклонники восхитились не только ее фигурой, но и тем, как Нюша выглядит без макияжа. А смелый костюм произвел фурор. Артистку осыпали комплиментами.

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