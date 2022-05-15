«Идем тусить!»: Бузова в джинсах слим и жакете кирпичного цвета блеснула голым животом в ресторане

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». А потом ей доверили вести новые проекты. Более того, Ольга стала успешной певицей и теперь готовится к большому концерту.

В свои 36 лет она не перестает работать над собой. За последние месяцы артистка успела блеснуть фигурой на пилоне и возобновила тренировки в спортзале. Звезда стал чаще отдыхать и видеться с родными.

14 мая Ольга устроила себе выходной. Она отправилась гулять и даже покаталась на катамаране. При этом телеведущая отметилась в спортивном костюме. Но вечером она посетила салон красоты и сделала прическу с пышными локонами.

Также артиста примерила яркий повседневный лук. Бузова покрасовалась в узких джинсах и черном бра. Лук дополнили жакет кирпичного цвета и туфли на каблуке.

Телеведущая оголила живот. Накануне она призналась, что похудела. Ольга отправилась в ресторан, где встретилась с Ульяной Бананой. Они решили повеселиться.

«Да, мы идем тусить!» — похвасталась звезда.

В ресторане артистка отведала разные деликатесы и насладилась дорогостоящим игристым напитком. Когда официант принес бутылку, она заявила: «Мои подруги приглашают только в хорошие места! С хорошим аперитивом! Dom Perignon! Открывай!»

Бузова веселилась целую ночь. Поклонники отметили, что она преобразилась. «Огo ничего себе», «Ну просто прелесть», «Какая красивая», «Ну фигурка теперь выглядит роскошно», «Просто прелесть», «Оля, опять весеслится», «Годы идут, а ничего не меняется», — прокомментировали пост подписчики.

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