Без фильтров и макияжа: постройневшая Ольга Бузова задрала футболку, оголив свои прелести

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Благодаря шоу «Дом-2» она стал знаменитой. Примечательно, что артистка привыкла быть в центре внимания.

Она также подогревает интерес к себе, выбирая броские образы и снимаясь в новых проектах. Однако Ольга не перестает работать над собой. Она не так давно возобновила свои занятия по танцам на пилоне. Звезда также часто меняет имидж.

На этот раз Бузова нарастила волосы. Она снова ходит с локонами ниже талии. Также телеведущая теперь хвастается первыми результатами тренировок. На днях она смогла влезть в старые джинсы.

Артистка утром 14 мая снова отправилась на тренировку в раздевался она похвасталась фигурой в лосинах и майке. Ольга была без макияжа. Также она отказалась от фильтров, демонстрируя природную красоту.

А вот после тренировки телеведущая переоделась. Она задрала футболку, показав свой рельефный пресс.

«Я радуюсь, как меняется мое тело!» — заявила Бузова.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она преобразилась. «Ого, какая стала», «Это выглядит внушительно», «Ну просто шикарная», «Без фильтров круче выглядишь», «Фигурка хорошая», «Ну прям прелесть», «Оля, теперь есть чем гордится», «Просто слов нет, кубики уже», «Только не перестарайся», — прокомментировали пост подписчики.

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