Так себе хозяюшка: Кендалл Дженнер шокировала зрителей своей манерой нарезки огурца

Неужели 26-летняя модель вообще не приучена к быту, удивляются поклонники шоу о семействе Кардашьян.

В Сети быстро стал вирусным короткий эпизод в новой серии реалити The Kardashians, вышедшей 12 мая.

На видео 26-летняя модель, богачка и светская львица Кендалл Дженнер пытается что-то приготовить для своей матери Крис и берется порезать огурец. Казалось бы, что может пойти не так? Но девушка так взялась за продолговатый овощ и нож, что даже ее мама занервничала. Видно, что наследница звездного семейства вне камер никогда не готовит.

Крис Дженнер предложила, чтобы шеф-повар семьи приготовил им закуски, но Кендалл настояла, что сделает это сама. Ведь порезать огурец — «это довольно просто».

Портал E! News пишет, что после выхода эпизода в стрим пользователи соцсетей не смогли удержаться от забавных комментариев в сторону молодой звезды. Кто-то даже попытался повторить ее способ нарезки в TikTok.

Здесь самое время написать: «Не пытайтесь повторить это дома! Трюк выполнен профессионалом».

Издание приводит некоторые комментарии от зрителей шоу:

«Она говорит: «Это довольно просто», а затем нарезает его самым странным образом»;

«Окей, но почему Крис не подскажет ей, как резать?!»;

«Я предполагал, что они плохо разбираются в обычных вещах. Но неужели настолько плохо?!»;

«Каждый раз, когда вы чувствуете, что делаете что-то плохо, посмотрите, как Кендалл Дженнер режет огурец».

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