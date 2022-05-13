«На личном фронте душевное спокойствие»: Айза рассказала, почему уже год не заводит отношений

Блогер и телеведущая Айза Долматова (ныне Айза-Лилуна Ай) снялась в новом выпуске кулинарного шоу «Жидковские штучки». 37-летняя звезда приготовила цыпленка в медовом соусе, рассказала, почему сменила имя и какая у нее была последняя пластическая операции.

Ну и, естественно, прошлась по своей скандальной истории отношений.

«В последних отношениях, с Олегом Майами, я не изменяла. Остальным я изменяла, потому что не любила, — поделилась откровениями Айза. — Я разлюбила Диму (Анохина. — Прим. авт.) и ушла от него к Олегу, когда была еще в браке, и врала Диме, что у меня никого нет. На личном фронте у меня сейчас душевное спокойствие, я уже год без отношений. Пока залезать в них не хочу. Мне хочется давать что-то людям — не брать, не использовать. Я могу дать мужчине счастье, радость, спокойствие. А пока хочется себя целиком посвятить детям и работе».

Увеличивала ли Айза свои ягодицы и почему она предпочитают групповую психотерапию индивидуальной — все это вы узнаете в новом выпуске шоу «Жидковские штучки».

Включайте канал «Суббота!» 15 мая в 18:00.

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