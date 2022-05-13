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«Ультрамодный образ»: Подольская отметилась в трикотажном топе и брюках палаццо цвета фламинго

Певица покрасовалась в однотонном наряде на отдыхе. Стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева призналась, что звезда учла несколько трендов.

«Ультрамодный образ»: Подольская отметилась в трикотажном топе и брюках палаццо цвета фламинго
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Наталья Подольская является популярной певицей. Она много лет выступает на публике. Выпускница «Фабрики звезд» может похвастаться не только успешной карьерой. Она также счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

Артистка подарила ему двоих сыновей. Артемию шесть лет, а вот Ивану всего год. Она старается выглядеть женственно и держать себя в форме, чтобы радовать мужа.

Недавно супруги отдохнули в Турции. Подольская наряжалась для прогулок. Она часто делилась снимками с детьми. А вот на днях сама певица покрасовалась в трикотажном топе и брюках палаццо цвета фламинго. Артистка похвасталась монохромным образом, который подчеркнул ее тонкую талию.

Наталья ранее признавалась, что ей стали нравится яркие цвета. Примечательно, что именно насыщенные оттенки вошли в моду, сменив нежные пастельные тона.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 39-летняя мама. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

«Образ Натальи Подольской не просто модный, а ультрамодный. На пике все: и кроп-топ, с обозначенной зоной бра, и трикотажная фактура топа, и брюки палаццо с высокой посадкой, и розовые оттенки.

Хотите быть модной предстоящем летом, можете смело сооружать подобные аутфиты, если позволяет стройность пресса и длина ног, поскольку такие брюки более эффектно смотрятся на длинных ногах», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия.  Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro

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Звездный стильКрасота вне возрастаЛариса Тимиряевамода и стильМодные трендыНаталья Подольская