«Ультрамодный образ»: Подольская отметилась в трикотажном топе и брюках палаццо цвета фламинго

Певица покрасовалась в однотонном наряде на отдыхе. Стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева призналась, что звезда учла несколько трендов.

Наталья Подольская является популярной певицей. Она много лет выступает на публике. Выпускница «Фабрики звезд» может похвастаться не только успешной карьерой. Она также счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

Артистка подарила ему двоих сыновей. Артемию шесть лет, а вот Ивану всего год. Она старается выглядеть женственно и держать себя в форме, чтобы радовать мужа.

Недавно супруги отдохнули в Турции. Подольская наряжалась для прогулок. Она часто делилась снимками с детьми. А вот на днях сама певица покрасовалась в трикотажном топе и брюках палаццо цвета фламинго. Артистка похвасталась монохромным образом, который подчеркнул ее тонкую талию.

Наталья ранее признавалась, что ей стали нравится яркие цвета. Примечательно, что именно насыщенные оттенки вошли в моду, сменив нежные пастельные тона.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 39-летняя мама. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ Натальи Подольской не просто модный, а ультрамодный. На пике все: и кроп-топ, с обозначенной зоной бра, и трикотажная фактура топа, и брюки палаццо с высокой посадкой, и розовые оттенки. Хотите быть модной предстоящем летом, можете смело сооружать подобные аутфиты, если позволяет стройность пресса и длина ног, поскольку такие брюки более эффектно смотрятся на длинных ногах», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!