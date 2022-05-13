«Ультрамодный образ»: Подольская отметилась в трикотажном топе и брюках палаццо цвета фламинго

Наталья Подольская является популярной певицей. Она много лет выступает на публике. Выпускница «Фабрики звезд» может похвастаться не только успешной карьерой. Она также счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.
Артистка подарила ему двоих сыновей. Артемию шесть лет, а вот Ивану всего год. Она старается выглядеть женственно и держать себя в форме, чтобы радовать мужа.
Недавно супруги отдохнули в Турции. Подольская наряжалась для прогулок. Она часто делилась снимками с детьми. А вот на днях сама певица покрасовалась в трикотажном топе и брюках палаццо цвета фламинго. Артистка похвасталась монохромным образом, который подчеркнул ее тонкую талию.
Наталья ранее признавалась, что ей стали нравится яркие цвета. Примечательно, что именно насыщенные оттенки вошли в моду, сменив нежные пастельные тона.
Поклонники восхитились тем, как выглядит 39-летняя мама. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Образ Натальи Подольской не просто модный, а ультрамодный. На пике все: и кроп-топ, с обозначенной зоной бра, и трикотажная фактура топа, и брюки палаццо с высокой посадкой, и розовые оттенки.
Хотите быть модной предстоящем летом, можете смело сооружать подобные аутфиты, если позволяет стройность пресса и длина ног, поскольку такие брюки более эффектно смотрятся на длинных ногах», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
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