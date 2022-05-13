Гламурный лучок: постройневшая Бузова в джинсах скинни и топе не по размеру обнажила прелести

Ольга Бузова является популярной персоной в России. Раньше она вела шоу «Дом-2», но решила покинуть проект. Блондинка старается развиваться в разных сферах. Она выпускает песни, снимается в кино и играет в театре.

Более того, в свои 36 лет артистка не перестает работать над фигурой. Она возобновила свои занятия по танцам на пилоне и начала ходить в спортзал. Накануне звезда похвасталась, что постройнела.

12 мая Ольга провела день на съемках. Она щегольнула в ярком платье-бюстье и встретилась с Михаилом Галустяном. А вот вечером телеведущая решила развеяться. Она отправилась в ресторан.

При этом артистка щегольнула в наряде в стиле 2000-х годов. Бузова покрасовалась в узких джинсах скинни и черном топе-бра. Лук дополни кожаная рубашка и лодочки на шпильке. Звезда блеснула своим декольте и мягким животиком с пирсингом. Некоторые фанаты решили, что топ ей маловат.

Поклонники заметили, что фигура Ольги преобразилась. Многие одарили ее комплиментами. Но нашлись и те, кто ее раскритиковал.

«Ну что за красавица», «Оля, это прям наряд, как из „Дома-2“», «Вообще не меняешься», «Странные дела, откуда такое декольте?», «Если похудела, то бюст откуда?», «Ну прям вернула в прошлое! Такие джинсы носили 20 лет назад», «Какая фигурка», «Оля, ты прям на своей волне! И стиль все такой же, как из прошлого», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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