Семейный отдых: Полина Диброва в леопардовом костюме предстала с мужем и детьми в Ростове

Телеведущий побывал в местном зоопарке не в первый раз. Супруги решили не нарушать традицию.

Дмитрий Дибров является известным актером и телеведущим. Он был ведущим разных передач, включая «Форт Боярд». А теперь уже несколько лет артист ведет шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале.

Также Дибров обрел счастье в личной жизни, но не сразу. Не так давно он отметил 13-ю годовщину со дня свадьбы с Полиной, которая в свое время получила титул «Мисс Россия».

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Супруги воспитывают сыновей: Александра, Федора и Илью. От прошлых отношений у телеведущего есть сын Денис и дочка Лада. Дибров часто возит семью на море. Зимой они были на Мальдивах.

А вот в мае пара отправилась в Ростов. Уже по традиции они посетили местный зоопарк. На новом фото Полина предстала в леопардовом костюме с брюками палаццо и косухе оверсайз. Дмитрий и дети также оделись в кэжуал стиле.

«Кстати, совсем забыла! Хотела выразить свой восторг после посещения ростовского зоопарка. Звери ухоженные, чистые вольеры убраны и без активных запахов. Сразу видно, зоопарк при хозяине. Мы традиционно посещаем его, этот год не исключение. Родились новые жители, мы были рады встретить давних друзей», — поделилась жена артиста.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие восхитились тем, как выглядит жена Диброва. «Замечательное фото, у вас такая потрясающая семья», «Классный костюм», «С детьми отличное место туда сходить», «Как мальчики похожи на папу», «Как хорошо, когда время проводится с детьми, очень красивый зоопарк», «Как всегда, красивые», — прокомментировали пост подписчики.

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