Дело было в Исландии: Клава Кока мокром бикини сразила поклонников мощными формами

Клава Кока является молодой исполнительницей, но ей уже удалось покорить сердца миллионов поклонников. Артистка пела дуэтом с Александром Реввой и Нилетто. Она может похвастаться не только хитами, но и яркими образами.

Певица часто носит чулки и короткие платья. Она также любит экспериментировать с имиджем. В свои 25 лет звезда уже заработала на квартиру и путешествия.

Майские праздники Кока провела не дома. Она посетила концерт Дуа Липы в Таллине и погуляла по Гамбургу. А вот 12 мая певица оказалась в Исландии. Она поделилась кадрами из источника с лазурной водой.

Артистка покрасовалась в черном мини-бикини. Клава засветила свои прелести во всей красе. Она также намазала лицо жидкой маской. Звезда игриво позировала на камеру.

«Птенчик плескается! Это жизнь!» — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. А сама Кока отметила, что оказалась в раю. «Что за птичка», «Очень красивая фигурка», «Где ты прятала все эти прелести?», «Какая милашка», «Кадры фантастические», Словно в сказочном озере«, «Как тебе идут эти пейзажи», «Невозможно красивая», «Хороша», «Фигурка какая сочная», «Вот это удивила», «Фигурка шикарная», — прокомментировали пост подписчики.

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