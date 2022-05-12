Меган Маркл и принц Гарри раздражают Netflix своими интервью

Так считают эксперты британского издания, отмечая, что герцоги Сассекские так и не выпустили ничего громкого в сотрудничестве с американским медиагигантом.

Что-то не вяжется у Меган Маркл и принца Гарри сотрудничество с потоковым сервисом Netflix. Недавно медиагигант, испытывающий проблемы с акционерами, просто выбросил из списка готовящихся проектов мультсериал от Меган. Да и вообще, за год герцогская семья не выпустила ничего выдающегося вместе со своими американскими партнерами.

Эксперты считают, что между Netflix и знаменитой парой растет напряжение. В первую очередь из-за того, что все свои знаковые интервью Гарри и Меган бегут давать конкурентам, а не тем, с кем подписали контракт. Так, в марте 2021 года чета мило побеседовала с Опрой Уинфри для канала CBS. А в апреле 2022-го принц неожиданно откровенно пообщался с NBC Today и раскрыл подробности своей встречи с королевой.

«Netflix были бы рады первым комментариям о визите к королеве для своего документального фильма, — говорит инсайдер издания Daily Mail. — То, что они были даны другому вещателю, вызвало реальное раздражение». «Netflix платит им миллионы, а они дают все свои лучшие интервью другим сетям. Ожидают ли они, что Netflix обрадуется этому?» — отмечает другой эксперт. «Список проектов Гарри и Меган может оказаться под угрозой, поскольку они объявили о планах делать шоу, которые будут образовательными и вдохновляющими, а не сексуальными и сенсационными, — уверяет еще один источник в медиаиндустрии. — На них будет оказано давление, чтобы они придумали хит».

Сделка герцогов Сассекских и американской компании оценивается в 81 миллион фунтов стерлингов, но многие эксперты считают, что эта сумма преувеличена. Но как бы там ни было, назревает неприятный вопрос — где «вкусный» контент, который стоит таких денег?

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