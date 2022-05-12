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«А родинка прям там»: Самбурская в леопардовом купальнике засветила пышное декольте на пляже

Актриса сразила поклонников пикантным кадром с отдыха.

«А родинка прям там»: Самбурская в леопардовом купальнике засветила пышное декольте на пляже
Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды

Настасья Самбурская является известной актрисой. Она снималась в сериале «Универ», картинах «Держи удар, детка», «Женщины против мужчин». Артистка также не раз пела на сцене.

Она сотрудничала с Виктором Дробышем и даже получила премию «Шансон года». Примечательно, что Настасья скрывает личную жизнь, но при этом любит ставить на место хейтеров. Сама она в 35 лет не перестает работать над собой.

Обычно Самбурская делится кадрами со съемок. но в последнее время она все чаще публикует фото с тренировок или отдыха. Актриса не стесняется демонстрировать свою фигуру.

12 мая она запечатлелась на пляже в леопардовом купальнике и кепке. артистка обнажила пышное декольте на камеру. При этом Настасья прикрыла лицо солнцезащитными очками. Она похвасталась формами.

Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды

Поклонники были сражены тем, как она выглядит. Актриса получила массу комплиментов. «Красотка», «Просто огонь», «Какая вы классная», «Показала самую сочную часть», «Ну слов нет», «Хорошенькая», «Какая родинка», «Ну просто поражаешь», «Как всегда, богиня», «Ох, какой вид», «А родинка прям там», «Ложбинка роскошная», «Скоро будешь загорелой», — прокомментировали кадры подписчики.

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