«Вот это вид»: Ирина Шейк в коротких шортах в облипку свела с ума поклонников

Ирина Шейк является одной из самых известных моделей. Она давно живет в США, где посещает вечеринки. Если раньше топ-модель жила в Лос-Анджелесе, то после расставания с Брэдли Купером она вернулась в квартиру в Нью-Йорке.

Там она растит дочку Лею. В последнее время российскую красавицу стали часто видеть с экс-возлюбленным. Она спровоцировала слухи о воссоединении.

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Но Ирина успевает веселиться с друзьями и работать. В свои 36 лет она не перестает восхищать поклонников своей красотой и модными образами. Но на этот раз модель покрасовалась в спальне.

Она предстала в укороченной футболке и мини-шортах в облипку. Шейк изогнулась, показав свои округлые формы. Она подразнила подписчиков видом своих бедер. Звезда была без макияжа и с распущенными локонами.

Поклонники признались, что Ирина их ошеломила. Она впечатлила их своими формами. Многие отметили, что с годами модель только хорошеет.

«Так красиво», «Потрясающая», «Королева», «Вот это вид», «Просто мамасита», «Уникальная, непревзойденная», «Ириша, ты сводишь с ума», «Ну до чего хороша», «Такая фигура вызывает зависть», «Ох, тут все идеально», «Самый удачный кадр», — прокомментировали пост подписчики.

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