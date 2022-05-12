«Убивает нежную внешность»: Собчак отметилась в юбке плиссе и рубашке «неудачного» цвета

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении. Примечательно, что она всегда славилась своим необычным стилем. Блондинке нравится выглядеть женственно, но броско.

Она следит за трендами, любит луки российского дизайнера Ульяны Сергеенко. На красную дорожку телеведущая может прийти как в платье, так и костюме. Ее видели на светских мероприятиях даже с авоськой.

В последнее время Ксения все чаще отдает предпочтение романтичным платьям. В Израиле она щеголяла в платье в цветочек. А вот накануне телеведущая покрасовалась в серой юбке плиссе и рубашке салатового цвета.

Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки. Наряд дополнили белые остроносые лодочки, которые в моде не первый сезон. Собчак собрала волосы в пучок, показав изящную шею.

Поклонники восхитились ярким нарядом. А вот стилист Словена Соколова указала на минусы образа в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

«В этом образе все хорошо по отдельности, но все плохо вместе. Многие сегодня спрашивают, в моде ли юбка плиссе. И хотя эти юбки изрядно поднадоели, так как совсем недавно были в горячем тренде, а затем мы несколько сезонов наблюдали их на каждой третьей девушке, этот фасон остается актуальным. Дело в том, что однажды войдя в моду еще в прошлом веке, данная юбка никогда не выйдет из нее. Сейчас хочется дать этим юбкам немного „отлежаться“, они сильно примелькались. На Ксении юбка сдержанного серого цвета с принтом и спортивной шнуровкой. Она смотрелась бы интересней в стиле спорт-шик: жакет, бейсболка, белые кеды, классные „моно“ очки под цвет рубашки. Перейдем к рубашке. Во-первых, цвет, конечно, убивает нежную внешность Ксении. Можно было бы слегка спасти ситуацию, глубоко расстегнув рубашку, чтобы минимизировать влияние цвета на лицо. Но и с глубоким декольте столь ядерный цвет выдержит лишь внешность жгучей загорелой брюнетки. В остальном обычная по фасону рубашка. Относительно обуви — такой вырез лодочек остается актуальным. Ничего криминального — носим», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!