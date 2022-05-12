Барановская в остромодном пальто и с челкой-шторкой отметилась на публике с младшим сыном

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Она смогла построить карьеру, когда осталась одна с тремя детьми. Юлия была в отношения с Андреем Аршавиным, но футболист ушел от нее к другой женщине.

Однако брак спортсмена не сложился. А вот го экс-возлюбленная теперь личную жизнь хранит в тайне, но признается, что у нее случаются романы. Однако большую часть времени она посвящает работе, путешествиям и детям.

9 мая Юлия сводила наследников на Красную площадь. Они насладились праздничным парадом в честь Дня Победы. А вот на следующий день телеведущая отправилась с младшим сыном Арсением на футбольный матч «Динамо» — «Алания».

Для появления на публике многодетная мама облачилась в ультрамариновое пальто с широким воротником, которое в тренде в этом сезоне. Барановская также сделала модную прическу с пучком и челкой-шторкой.

«Матч был огонь», — заявила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Многие осыпали ее комплиментами. Другие отметили, что Арсения очень похож на папу. «Тут на Пугачеву похожа», «Челка-зачет», «Какая вы хорошенькая», «Словно моложе на 10 лет», «Выглядите превосходно», «Сын копия Аршавина», «Наряд бесподобный», «Ой, какая прическа», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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