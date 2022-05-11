Есть что показать: Лопырева в мини-шортах из денима и черном бра блеснула округлыми формами

Виктория Лопырева является бывшей обладательницей титула «Мисс Россия». Она стала знаменита и даже успела поработать телеведущей. Примечательно, что блондинка стала частой гостьей на спортивных мероприятиях, красных дорожках и премиях.

И даже спустя почти 20 лет она продолжает восхищать взоры поклонников. Она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Уже два года Лопырева живет в Дубае. Но она часто ездит в Россию. Модель успевает растить сына Марка Лео, видится с друзьями и путешествовать. Недавно она приехала в Майами, где успела щегольнуть в платье с разрезами.

А вот накануне светская львица покрасовалась в шортах из денима и черном бра с глубоким декольте. Виктория позировала на пляже, накинув на плечи рубашку в тон. Сандалии дополняли образ.

А вот в апартаментах блондинка стала чувствовать себя раскрепощено. Она скинула рубашку и показала свои пышные и загорелые форм. Фотограф добавил дыма для более эффектных кадров.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за дива», «Ох, глаз не оторвать», «Любуюсь этой конфеткой», «И кто назовет ее мамой? Просто сногсшибательная», «Загорелая такая и стройная», «Ну все при ней», «Обожаю такие наряд», «Словно 20 лет», «Шортики в самый раз», «Ну прям блондинка на миллион», — прокомментировали пост подписчики.

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