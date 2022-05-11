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Валя Карнавал в лимонном бикини грациозно легла на шезлонг, блеснув пышным декольте

Популярная певица поделилась горячим фото с отдыха на Мальдивах.

Валя Карнавал в лимонном бикини грациозно легла на шезлонг, блеснув пышным декольте
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды

Валя Карнавал успела стать популярной певицей. Она также является блогером. Известность к ней пришла в одно время с Даней Милохиным. Она познакомилась со многими медийными личностями и даже участвовала в шоу Максима Галкина «Музыкалити», где у нее произошел конфликт с Ларисой Долиной.

А недавно она отметилась в шоу «Звезды в Африке», где встретила спортсмена Сашу Стоуна. Между ними завязались отношения.

Майские праздники Карнавал провела на Мальдивах. Там произошла ее помолвка с возлюбленным. Теперь пара наслаждается уединением. А 11 мая блогерша поделилась горячим фото.

Она предстала в лимонном купальнике, грациозно позируя на шезлонге. Юная певица легла на спину, продемонстрировав в камеру пышные формы. Она не скрыла свое роскошное декольте. Валя похвасталась бронзовым загаром.

Валя Карнавал в бикини
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Такая красивая», «Саша сфоткал?», «Бомба», «Через экран веет счастьем и душевным спокойствием», «Ну слов нет», «Как тебе идет желтый», «Этот кадр восхищает», «Чарующе», «Фигурка роскошная», «Лишила дара речи», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что во время съемок Валя не скрывала, что завидует фигуре гимнастки Каролины Севастьяновой, которая хвасталась своей растяжкой.

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