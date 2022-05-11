Валя Карнавал в лимонном бикини грациозно легла на шезлонг, блеснув пышным декольте

Валя Карнавал успела стать популярной певицей. Она также является блогером. Известность к ней пришла в одно время с Даней Милохиным. Она познакомилась со многими медийными личностями и даже участвовала в шоу Максима Галкина «Музыкалити», где у нее произошел конфликт с Ларисой Долиной.

А недавно она отметилась в шоу «Звезды в Африке», где встретила спортсмена Сашу Стоуна. Между ними завязались отношения.

Майские праздники Карнавал провела на Мальдивах. Там произошла ее помолвка с возлюбленным. Теперь пара наслаждается уединением. А 11 мая блогерша поделилась горячим фото.

Она предстала в лимонном купальнике, грациозно позируя на шезлонге. Юная певица легла на спину, продемонстрировав в камеру пышные формы. Она не скрыла свое роскошное декольте. Валя похвасталась бронзовым загаром.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Такая красивая», «Саша сфоткал?», «Бомба», «Через экран веет счастьем и душевным спокойствием», «Ну слов нет», «Как тебе идет желтый», «Этот кадр восхищает», «Чарующе», «Фигурка роскошная», «Лишила дара речи», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что во время съемок Валя не скрывала, что завидует фигуре гимнастки Каролины Севастьяновой, которая хвасталась своей растяжкой.

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