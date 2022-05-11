«Вклад этой женщины бесценен!»: участник Little Big восхитился «фекальным сюрпризом» Эмбер Херд

Участник группы Little Big и вокалист рок-коллектива Jane Air Антон Лиссов обратил внимание на затянувшееся судебное разбирательство Джонни Деппа и Эмбер Херд.

42-летнего российского музыканта восхитил один из поступков голливудской актрисы. В материалах суда проходил случай, когда миссис Херд якобы оставила «сюрприз» на постели своему знаменитому мужу. В виде собственных фекалий, хотя защита артистки уверяет, что это были экскременты домашних питомцев пары.

«Все неистово топят за Джонни, но никто не понимает, насколько крута Эмбер. Она же настоящий панк! — написал Лиссов в Telegram. — Женить на себе Джонни Деппа и *** (опорожниться. — Прим. авт.) ему в постель — это *** (запредельно крутой. — Прим. авт.) стиль! Пусть суд, конечно, решает, кто там прав, кто там лев, но вклад этой женщины в мировую культуру бесценен!»

больше по теме Пронесла в платке? Эмбер Херд заподозрили в употреблении запрещенных веществ прямо во время судебного заседания Актриса продолжает обвинять бывшего мужа Джонни Деппа в домашнем насилии.

Напомним, уже несколько лет в различных судебных разбирательствах Джонни Депп пытается доказать, что высказывания его бывшей жены Эмбер Херд о том, что она стала жертвой домашнего насилия, являются ложными. Актер настаивает на том, что супруга оклеветала его, из-за чего блестящая карьера звезды «Пиратов Карибского моря» пошла под откос.

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