Засветила прелести: Подольская в платье-сетке подразнила точеными формами у бассейна

Наталья Подольская является известной певицей. Она в свое время стала знаменита благодаря «Фабрике звезд». Артистка продолжает выступать на сцене. При этом она также растит двоих детей: шестилетнего Артемия и годовалого Ивана.

Во всем ей старается помогать муж Владимир Пресняков. Они часто выходят в свет вместе и выступают на одной сцене. Примечательно, что недавно супруги отправились отдыхать в Турцию.

Майские праздники Наталья провела на море. Ей также составили компанию сестра-двойняшка и мама. Пока родные присматривают за детьми, певица могла позагорать и посетить спа.

На этот раз она устроила фотосессию у бассейна. Жена Преснякова надела платье в сетку, которое обнажило ее фигуру. Она блеснула формами в черном мини-бикини. При этом Подольская была почти без макияжа.

«Раньше я считала , что Турция это толпы людей и минимум комфорта… но потом появились дети и каждое лето мы стремимся именно сюда! Тема считает, что страны лучше нет. Отели я всегда выбираю с учетом интересов детей. В нашем отеле есть и аквапарк и детский клуб и вечерняя анимация на очень хорошем профессиональном уровне. Широкий песчаный пляж. А лично для меня есть важный момент — это уединение. Отдельно стоящие виллы и тихий спокойный ресторан, работающий весь день для этих вилл помогают мне соблюдать мое личное пространство. С началом летнего сезона, друзья», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. «Вау-вау-вау, Наташенька, вы прелесть!», «Какая русалочка», «Потрясающее платье на прекрасной Наташе», «Колбаса „Вязанка“», «Какая вы хорошенькая», «Сетка отпад, нужно себе такую на лето связать», — прокомментировали пост подписчики.

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