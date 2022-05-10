Когда живот идеальный: 42-летняя Боня в нюдовых шортах блеснула рельефными формами в спальне

Виктория Боня знаком публике благодаря шоу «Дом-2». Она была одной из первых участниц проекта. Потом Виктория поработала телеведущей, но решила заняться своим бизнесом. Уже много лет она живет в Монако, где растит дочку Анджелину.

Светская львица мечтает о семье. Она даже задумалась над воссоединением с экс-возлюбленным Алексом Смерфитом. Но недавно у звезды появился возлюбленный.

О бойфренде Боня заговорила, когда опубликовала ряд снимков в купальнике. Она призналась, что ее избранник против подобных кадров. Но на этот раз модель решила покрасоваться не на пляже, а в своей спальне.

Она запечатлелась в топе и шортах нюдового цвета. Наряд в спортивном стиле не только подчеркнул ее формы, но и позволил оголить рельефный живот. В 42 года Виктория занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме.

Поклонники восхитились тем, как выглядит светская львица. Многие отметили, что она может дать фору даже моделям. «Ох, обезоружила», «Словно голая», «И куда в таком собралась?», «Очень соблазнительно», «Фигура отпадная», «Бедра, живот! Заверните все», «Вика, как вы хороши», «Выглядите превосходно», «Красавица такая», «Наряд прям сливается с кожей», — прокомментировали пост подписчики.

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