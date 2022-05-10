Худой и седой: Марина Юдашкина запечатлелась с мужем-модельером в домашних интерьерах

Марина Юдашкина уже больше 30 лет является главной надеждой и опорой Валентина Юдашкина. Он в свою очередь продолжает создавать кутюрные наряды и руководить своим Домом моды.

Однако маэстро уже редко выходить в свет. Он не скрывает, что у него есть проблемы со здоровьем. Супруги обычно бывали в гостях у Аллы Пугачевой в деревне Грязь, но Примадонна уехала в Израиль. Теперь они еще реже покидают свой дом.

Однако 9 мая Марина решила поделиться новым фото. Она покрасовалась в домашних интерьерах в лонгсливе розового цвета и серых брюках. Светская львица запечатлелась с мужем.

В последнее время Валентин носил шапку, чем встревожил поклонников. Но на этот раз он предстал в джоггерах и пудровом худи. Модельер не стал прятать поседевшие волосы. При этом наряд не скрыл, что он похудел.

Поклонники поздравили пару с праздником. Многие осыпали их комплиментами. 63-летняя жена модльра поразила их своим моложавым видом. «Валечка, наш любимый. С праздником всю вашу семью», «Как вы классно выглядите», «Ой, Марина, вы словно еще помолодели», «Как Валя похудел», «Все мы седеем», — стали писать подписчики. Но не исключено, что пара все же выбралась из дома. В этот день их подруга Ида Достман устроила праздник на своем участке, собрав друзей.

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