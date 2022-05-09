Кардинальное преображение: Милана Тюльпанова в ярком бикини показала стальной пресс

Блогер Милана Тюльпанова разместила в своих социальных сетях кадры новой фигуры. Знаменитость позировала в бикини и не скрыла рельефный животик.

Тюльпанова обратилась к специалистам, чтобы сделать свое тело идеальным.

«Ну, что друзья, кто-то скажет, что это вполне ничего себе фото, кто-то посредственное, но мое тело тут не подверглось ни единому штриху обработки, а все почему», – начала Тюльпанова.

«Я приехала в клинику «Центр оздоровления Неумывакина», чтобы очиститься физически и ментально. Для этого я выбрала программу голодания сроком на 14 дней», – добавила Милана.

Милана ждет еще большего результата через две недели.

«Как видите, целей и задач и у меня много: самодисциплина и преодоление себя ради своего же блага-наверное, один из самых важных процессов, доступных осознанному человеку. Чем я и занимаюсь. Так что посмотрим через две недели на результат и качество моего тела, обещаю написать подробный пост. Насколько ты в шоке от моего тела без фотошопа?», – поинтересовалась Милана.

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