«Совсем не изменилась!»: Кайли Дженнер спустя три месяца после родов показала фигуру в купальнике

Дочь бизнесвумен Крис Дженнер – Кайли Дженнер – поделилась в своем микроблоге фотографией в купальнике. Примечательно, что знаменитость уже давно не делала снимки в бикини.

Отметим, что не так давно Кайли стала мамой во второй раз. У модели родился сын. Знаменитость призналась, что поправлялась во время беременности на 30 килограммов. После родов Дженнер попыталась вернуть прежние формы. Кажется, ей это удалось. Так как фанатам модели понравилась ее фигура на недавнем фото в бикини.

Дженнер выбрала нежно-оливковый купальник и соломенную шляпку для отдыха на пляже. Брюнетка прилегла и соблазнительно расставила ножки на белоснежном полотенце.

«Совсем не изменилась!», «Красотка, как всегда», «Она точно рожала?», – написали поклонники Кайли.

Напомним, ранее Кайли Дженнер поделилась трогательными снимком. Знаменитость позировала в обнимку с отцом своих детей – исполнителем Трэвисом Скоттом. Таким способом звезды подтвердили свой роман. Некоторые поклонники пары беспокоились, что знаменитости расстались в очередной раз.

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