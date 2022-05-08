«Человек с мужскими гениталиями. Знаю пару таких»: Канделаки насмешила новость о мужских родах

На западе якобы начали обучать акушерок принимать роды не только у женщин.

8 мая Тина Канделаки поделилась со своими подписчиками в Telegram новостью о том, что в Эдинбургском университете акушерок начали учить, как принимать роды у мужчин.

Точнее у трансгендеров, у которых могут оказаться мужские половые органы. Таких в статье политкорректно называют «беременный человек с мужскими гениталиями».

«Человек с мужскими гениталиями». Знаю пару таких», — иронично прокомментировала новость Канделаки, наверняка имея в виду представителей сильного пола, чьи поступки трудно назвать мужскими.

Поклонников телеведущей сразу же заинтересовало, кого именно имеет в виду звезда, но Тина не стала спешить с ответом.

Напомним, на западе еще несколько лет назад в немилость толерантного общества попала писательница Джоан Роулинг, подарившая миру «Гарри Поттера». Известная англичанка выступила против размывания понятия «женщина» и придумывания новых официальных терминов в угоду трансгендерному сообществу. Даже молодые актеры, что стали мировыми звездами благодаря фильмам о Гарри Поттере, осудили ее.

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