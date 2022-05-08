Бенедикт Камбербэтч рассказал, что хотел начать актерскую карьеру с более простым именем

Попробуйте правильно произнести фамилию актера Бенедикта Камбербэтча с первого раза. Актер и сам знает, что его заковыристая английская фамилия сложна для многих людей.

На днях звезда «Шерлока» и киновселенной Marvel появился в передаче The Late Late Show и назвал свою фамилию «немного неуклюжей». По словам 45-летнего артиста, она «звучит как пук в ванне», и ему самому трудно произнести ее в понедельник утром.

Бенедикт добавил, что в начале карьеры хотел дебютировать под другим, более благозвучным именем. Полное имя актера — Бенедикт Тимоти Карлтон Камбербэтч. Будущая звезда хотела сократить его до простого Бен Карлтон.

Однако «разумные агенты» талантливого британца настояли, что Камбербэтч запоминается гораздо лучше. Как показала история, заковыристая фамилия не помешала артисту добиться мировой славы.

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