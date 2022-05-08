Топ-корсет и брюки с разрезами: невестка Орбакайте сразила точеными формами публику

Алена Краснова уже много лет счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Сын Кристины Орбакайте долго добивался ее внимания. А теперь молодые люди живут в Москве в квартире, которую подарила внуку Алла Пугачева на свадьбу.

Также они часто ездят на бывшую дачу Примадонны. Пока Никита занимается музыкой, снимается в шоу и играет в театре, его жена снимается в фотосессиях.

Невестка Орбакайте является моделью. Она регулярно покупает новые наряды и занимается спортом, чтобы быть в форме. Алена не так давно вышла в свет с мужем. Они повеселились на юбилее Филиппа Киркорова.

Тогда она щегольнула в мерцающем топе. А вот накануне жена Никиты отправилась на вечеринку, которая прошла в магазине с кроссовками. На этот раз она поразила публику своим луком.

Алена покрасовалась в кожаных брюках с разрезами на талии и кожаном топе на тесемках. Наряд дополнил укороченный жакет. Невестка Орбакайте подчеркнула свою точеную фигуру. Она много танцевала, в от топ едва держался на ней.

Поклонники поразились тому, как выглядит. Жена Преснякова поддержала тренд на тотал блек из кожи. «Ну просто роскошно», «Где вы достаете такие наряды?», «Просто бесподобная», «Фигурка точеная», «Очень стройная», «Наряд прям выглядит необычно», «Ощущение, что топ свалится», «Ну до чего хороша», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!