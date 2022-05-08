«Для деток Турция, конечно, прекрасна»: Кудрявцева в юбке плиссе отметилась на прогулке с дочкой

Телеведущая поделилась кадрами из Белека. На отдыхе наряжается не только она, но и наследница.

Лера Кудрявцева знакома публике, так как много лет работает на телевидении. Она ведет шоу «Звезды сошлись» с Антоном Привольновым, а также шоу «Секрет на миллион». Обычно Лера даже выходные проводит на съемках.

А вот свободное время она посвящает семье. Дома ее ждет молодой муж Игорь Макаров, а также трехлетняя дочка Мария. Порой в гости к ней приезжает сына Жан.

На этот раз майские праздники Кудрявцева проводит в Турции. Она решила вывезти на море наследницу. Телеведущая остановилась в роскошном отеле в Белеке. Каждый день Маша плавает, а также ходит на концерты, которые устраивают аниматоры.

С собой Лера взяла целый чемодан нарядов. Дочка каждый раз облачается в новый костюм. Если накануне она щегольнула в платье в горох, то теперь малышка предстала в лосинах и плюшевой куртке в розово-желтых тонах.

Сама телеведущая предстала в струящемся юбке плиссе лимонного цвета, а также в майке и кардигане. Она старалась не отставать от дочки, которая вприпрыжку шла на дискотеку.

«Все же для деток Турция, конечно, прекрасна в плане организации. Детский стол, бассейн, игровые комнаты, детский клуб, площадки, детская дискотека. Молодцы», — отметила Лера.

Поклонники восхитились кадрами. Много комплиментов получила 50-летняя блондинка. Но умилила всех ее дочка. «Женщина-весна, нежная и яркая одновременно», «Мама шикарна! Девочка прелесть», «Лера, милая и нежная», «Ой, ну красавицы», «Какая Маша модница», «Наряды классные», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!