Включила музыку в машине: Бородина в алом бомбере и трениках устроила танцы под луной

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». Она становятся часто гостьей на разных проектах. После развода с Курбаном Омаровым телеведущая начала новую жизнь. Она теперь часто видится с подругами, ходит на вечеринки и поет в караоке.

При этом Ксения уделяет время дочкам: Теоне и Марусе. Не так давно она свозила их в Сочи, а также устроила путешествие по Абхазии.

А вот на днях Ксения вернулась к работе. Она съездила на съемки шоу «Музыкальная интуиция», где увиделась с Ириной Дубцовой и Клавой Кокой. 7 мая у нее выдался выходной, поэтому телеведущая закупила продукты и позвала подруг.

Они стали жарить шашлык на заднем дворе. Бородина общалась с гостями, а ее дети играли во фрисби. Однако уже ближе к ночи она не смогла разойтись с подругами.

Телеведущая в трениках и алом бомбере стала танцевать прямо на улице. Она включила музыку в машине и открыла все двери. Вместе с подругами Ксения зажигала под луной. Ранее она жаловалась, что соседи стригут газон рано утром, мешая ей спать. По всей видимости, звезда придумала, как им отомстить.

Поклонники восхитились тем, как она умеет веселиться. «Это так круто, когда у тебя есть такие рядом подруги, с которыми можно просто так подурачится», «Какие красивые», «Вот это веселье», «Бородуля зажигает», «Девочки, они такие девочки», «Чилят», — прокомментировали пост подписчики.

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