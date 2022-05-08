«Наряд с секретом»: Стеша Маликова в алом платье-футляре в горох предстала на отдыхе в Турции

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова. Она зачастую выходит в свет вместе с папой, посещает театры и званые ужины. Не так давно наследница артиста окончила МГИМО.

К тому моменту она уже запустила свой бренд одежды. Юная леди не скрывает, что папа помог ей с финансовой стороны. Она теперь создает современные наряды для своих сверстниц. Этой весной бизнесвумен хвасталась косухами, кардиганами и другими нарядами.

больше по теме Стеша Маликова вслед за Верой Брежневой отметилась в струящемся платье оверсайз цвета айвори Дочка Дмитрия Маликова в женственном наряде покрасовалась в Дубае.

Майские праздники Стеша проводит в Дубае. Она каждый день меняет по несколько нарядов. Дочка певица уже хвасталась льняным костюмом в нежном цвете и гуляла в струящемся платье оверсайз.

На этот раз она покрасовалась в шелковом костюме цвета айфори. Наряд в пижамном стиле дополнил топ. Примечательно, что в похожем наряде на днях отметились Ольга Бузова и Алсу.

А вот для вечернего променада Маликова выбрала еще более женственный наряд с изюминкой. Она облачилась в платье-футляр алого цвета в горох. Наряд имел открытую спину, что придавала нотку пикантности. Она покрасовалась перед зеркалом, демонстрируя образ во всей красе.

«Наряд с секретом», — отмтетила модница.

Поклонники пришли в восторг. Многие осыпали комплиментами Стешу и ее наряды. «Сколько чемоданов вы взяли?», «Мне нравится костюм! Это так элегантно», «Какая красивая! Это платье вам так идет», «Ну горошек всегда выглядел женственно, но это платье особенно прекрасно», — прокомментировали пост подписчики.

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