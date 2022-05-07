Обнажила прелести: Клава Кока в мини-юбке и меховых босоножках не скрыла свои формы на сцене

Клава Кока является известной певицей. Она смогла построить карьеру, хоть и сталкивалась с критикой. Блондинка является кумиром молодежи. Она записала дуэты с Нилетто и Александром Реввой.

Артистка не боится экспериментировать с образами. В последнее время она все чаще появляется на премиях и светских раутах. Не так давно звезда повеселилась на юбилее Филиппа Киркорова.

Майские праздники для нее тоже проходят насыщенно. Она активно дает концерты и ездит на съемки. Накануне Кока оказалась в шоу «Музыкальная интуиция» с Ксенией Бородиной и Ириной Дубцовой. А вот 7 мая она выступила на сцене. Артистка заранее стал готовиться к появлениях на публике. Она сделала яркий макияж и похвасталась босоножками с белым мехом. А вот наряд оказался необычным.

Клава предстала на сцене в укороченном жакете и мини-юбке в клетку цвета «Тиффани». Наряд подчеркнул ее стройные ноги и другие прелести. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. «Ну роскошная», «У тебя лучшие образы», «Кака милая», «Ноги просто ошеломительные», «Такая загорелая», «Выглядишь шикарно», «Ну что за блондинка на миллион?», «Хороша», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!