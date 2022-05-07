«Джоли на минималках»: Рудова в платье-бюстье и ботфортах засветила роскошное декольте

Наталья Рудова является известной актрисой. Она стала знаменита благодаря сериалу «Татьянин день». Потом артистка также снялась в десятках новых кинолент. Не так давно ей довелось поработать с Павлом Прилучным.

Примечательно, что в 38 лет она может похвастаться стройной фигурой. Артистка часто оказывается в центре внимания. Но свою личную жизнь звезда тщательно оберегает.

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Даже во время майских праздников Рудова не перестает работать. Она активно снимается в новых проектах. На этот раз актриса оказалась на съемках «В Активном поиске 2», где снимается с Дмитрием Нагиевым.

Она покрасовалась на камеру в глянцевом платье-бюстье и ботфортах на шпильке. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры и позволил обнажить декольте. Наталья сняла свои стройные ноги.

«Анджелина Джоли на минималках», — пошутила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что у нее фигура не хуже, чем у голливудской звезды. «Ну красотка», «Ты лучше», «Вы краше чем она», «Что за прелесть», «Ну фигура роскошная», «Тут все идеально! И талия, и декольте», «Потрясающий лук», «Роковая красотка», «Да, любуемся вами», «Алая помада придала изюма», «Как можно быть такой идеальной?» — прокомментировали пост подписчики.

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