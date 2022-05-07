Просто скинула рубашку: Подольская в бикини-бандо подразнила загорелым декольте на пляже

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру певицы. Многие зрители знают ее по «Фабрике звезд». Другие следят не только за ее творчеством, но и личной жизнью. Артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

Они часто выступают вместе, а дома у них царит идиллия. Супруги также воспитывают двоих детей: шестилетнего Артемия и годовалого Ивана. Примечательно, что они даже в отпуске они не дают друг другу скучать.

Вот уже несколько дней Наталья находится с семьей в Турции. Она наслаждается отдыхом с детьми, мамой и сестрой. Певица большую часть времени проводит на пляже. На этот раз она покрасовалась в бикини-бандо. Сначала артистка надела белую рубашку и пробежалась по пляжу до моря. Она грациозно прилегла на шезлонг. А потом Подольская скинула рубашку, подразнив своей румяной фигурой.

«В этом отеле чувствуешь себя Шахерезадой из „1001 ночи“. Спайс это специи. Восточные специ. И весь отель оформлен в арабском стиле. Кабаны стоят уединенно на пляже и похожи на шатры. Ну чем не 1001 ночь?» — написала она.

Певица также опубликовала снимки. Поклонники стали сравнивать кадры. Многие отметили, что жена Преснякова одна из немногих, кто не пользуется фотошопом. «Красотка», «У вас уже декольте алое», «Ну просто прелесть», «Какая вы роскошная», «Чудесная фигура для мамы двоих детей», «Купальник идеально сидит», «Если вы загорели, значит там жарко», — прокомментировали пост подписчики.

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