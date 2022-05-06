«Вот это фигурка»: Яна Кошкина в бикини с кленовым листиком похвасталась ногами от ушей

Актриса в майские праздники отправилась к морю.

Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина разместила в личном микроблоге кадры с отдыха. Примечательно, что знаменитость позировала в соблазнительном наряде.

Кошкина облачилась в белоснежную футболку с ярко-красной надписью. Такие же оттенки были на трусиках Кошкиной. Яна выбрала купальник с листом клена. Именно он прикрывал пикантное место артистки.

Кошкина позировала на пляже среди лежаков класса люкс. Брюнетка дополнила свой образ очками с широкой оправой. Актриса продемонстрировала плоский животик со стальным прессом. Также поклонники Яны не могли налюбоваться ножками Кошкиной.

«Какой цветочек», «Ян, ты такая стройная! Супер просто», «Вау! Дар речи потерян», «Ну ничего себе! Вот это фигурка!», «Ты так прекрасна!», «Просто стройная нимфа», — написали поклонники в личном микроблоге Кошкиной.

Напомним, ранее Денис Дорохов показал, как выглядела Яна Кошкина в детстве. Юморист разоблачил внешность и других своих коллег по телепередаче «Однажды в России».

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