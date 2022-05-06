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«Вот это фигурка»: Яна Кошкина в бикини с кленовым листиком похвасталась ногами от ушей

Актриса в майские праздники отправилась к морю.

«Вот это фигурка»: Яна Кошкина в бикини с кленовым листиком похвасталась ногами от ушей
Яна Кошкина. Фото: соцсети

Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина разместила в личном микроблоге кадры с отдыха. Примечательно, что знаменитость позировала в соблазнительном наряде.

Кошкина облачилась в белоснежную футболку с ярко-красной надписью. Такие же оттенки были на трусиках Кошкиной. Яна выбрала купальник с листом клена. Именно он прикрывал пикантное место артистки.

Кошкина позировала на пляже среди лежаков класса люкс. Брюнетка дополнила свой образ очками с широкой оправой. Актриса продемонстрировала плоский животик со стальным прессом. Также поклонники Яны не могли налюбоваться ножками Кошкиной.

Яна Кошкина
Яна Кошкина. Фото: соцсети

«Какой цветочек», «Ян, ты такая стройная! Супер просто», «Вау! Дар речи потерян», «Ну ничего себе! Вот это фигурка!», «Ты так прекрасна!», «Просто стройная нимфа», — написали поклонники в личном микроблоге Кошкиной.

Напомним, ранее Денис Дорохов показал, как выглядела Яна Кошкина в детстве. Юморист разоблачил внешность и других своих коллег по телепередаче «Однажды в России».

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