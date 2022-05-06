Элизабет Олсен о личной жизни: «Актерам странно жаловаться на то, что они на виду у публики»

6 мая в Америке вышел в прокат новый кинокомикс Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Актриса Элизабет Олсен вернулась в нем к своей роли супергероини Алой ведьмы и получила много экранного времени. 33-летняя звезда также участвовала в большой рекламной кампании фильма вместе с Бенедиктом Камбербэтчем. Сейчас к ней приковано много зрительского внимания.

Накануне премьеры у артистки вышло большое интервью в британской версии журнала Harper’s Bazaar, где она рассказала о съемках с Камбербэтчем, развитии своего персонажа, а также о звездной славе, которая зачастую мешает спокойной личной жизни.

Элизабет поделилась, что участвует в публичных мероприятиях, только если они напрямую связаны с ее работой, то есть, с фильмами, в которых она снимается. Остальные светские тусовки актриса не посещает, даже если они потенциально полезны для ее карьеры.

Вне работы звезда ведет тихую домашнюю жизнь со своим мужем, певцом Робби Арнеттом, встречается с друзьями и родственниками, увлекается садоводством, гончарным делом и готовкой. Эту сторону своей жизни она старается максимально скрыть от прессы.

«Я не думаю о том, чтобы жить как публичный человек, я просто собираюсь жить своей жизнью, а потом ходить на работу, — говорит Элизабет. — Актерам странно жаловаться на то, что они на виду у публики, потому что это означает, что, скорее всего, дела у них идут хорошо. Но вопрос конфиденциальности — это то, о чем я много думаю, учитывая возможность иметь детей».

Олсен, кстати, нет в популярной социальной сети, в которой звезды частую делятся личной жизнью. Она вела свою страничку в 2017-2020 годах, а затем удалила ее навсегда.

«Я подумала: «Что я пытаюсь сказать? Чем я пытаюсь поделиться?» Ты имеешь влияние, и в таком влиянии есть определенная финансовая сила. Но от этого я не чувствовала себя хорошо», — прокомментировала актриса отказ от соцсетей.

Добавим, что кроме киновселенной Marvel Элизабет Олсен можно увидеть в фильмах «Очень хорошие девочки» (2012), «Олдбой» (2013), «Годзилла» (2014) и «Ветреная река» (2017).

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