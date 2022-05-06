«Ого»: Утяшева в песочной юбке с перьями и блузке с баской подчеркнула фигуру, восхитив мужа

Ляйсан Утяшева является известной художественной гимнасткой. Но свою карьеру в спорте она давно завершила. Уже восемь лет Ляйсан ведет танцевальное шоу на ТНТ.

Она умело подбадривает участников, а ее проект вдохновил на создание своего коллектива, с которым она делает постановки. Несмотря на свою занятость, ей удается заниматься домашними делами, растить детей и уделять время мужу Павлу Воле.

В мае у супругов начинается череда праздников. 5 мая их дочка София отмечает семилетие. В честь этого события они устроили праздник и даже поделилась снимками с именинницей и ее братом Робертом.

По всей видимости, с нарядом Ляйсан определилась не сразу. Она опубликовала видео, на котором позирует в своей гардеробной. Телеведущая покрасовалась в песочной юбке с перьями и белой блузке с баской. Она сделал акцент на талии, подчеркнув изгибы фигуры.

В этот момент проходил рядом Павел. Он оглядел жену и не смог пройти мимо, не выразив восхищения.

«Ого», — заявил юморист, лишившись дара речи.

Поклонники тоже восхитились гламурным образом звезды. Утяшева получила много комплиментов. «Какая вы красивая», «Так выглядят идеальные отношения», «Ну что за конфетка», «Вы прям голливудская дива», «Это очень красиво», «Как приятно за вами наблюдать», «Влюбленные и счастливые», — прокомментировали пост подписчики. А на празднике она все же щегольнула в алом платье в пол.

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