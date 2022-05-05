«Ноги заплетаются»: Ольга Бузова в мини-шортах блеснула пополневшей фигурой на пилоне

Телеведущая удивила своим видом поклонников. Она показала себя с фильтрами и без.

Ольга Бузова уже давно стала популярной телеведущей. Она ведет несколько новых проектов. Примечательно, что артистка каждый раз продумывает свои образы до мелочей.

Порой стилисты вынуждены прибегать к хитростям, чтобы скрыть изъяны ее фигуры. Блондинка не скрывает, что поправилась и пока не вернулась в форму. Но недавно она стала больше времени посвящать себе.

Бузова не только посещает уроки игры на фортепиано, но и зачастую делится кадрами с занятий по танцам. Она выбрала необычный вид — танцы на пилоне. Обычно телеведущая старается выглядеть безупречно.

Но на этот раз она сначала засняла себя в раздевалке, где покрасовалась в колготках в сетку и мини-шортах. Ольга наложила фильтры, поэтому ее лицо выглядело безупречно.

А вот свой танец и «полет» на пилоне она запечатлела уже без фильтров. Артистка решила похвастаться красотой фигуры и своими навыками. Однако легкие морщинки и припухлость ей не удалось скрыть. Поклонники были удивлены такому преображению. Многие также заметили, что она едва стоит на ногах. Сама звезда объяснила это тем, что устала.

«Это же надо такое творить», «Ну танец не вышел», «Ноги заплетаются», «А почему лицо словно уже 40 лет?», «Ну без фильтров и узнать сложно», «Как фотошоп красит людей», «Танцуешь, а вот пластичности не прибавляется», «Ну шорты тут вообще не нужны», — прокомментировали пост подписчики.

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