Как при дворе Николая II: в замке Пугачевой есть дубовый стол и люстра из муранского стекла

А ванная Примадонны украшена итальянским мрамором. Певица сразу же отселилась в отдельную спальню.

Максим Галкин с самого детства мечтал жить в замке. Осуществить свою задумку, сделав сказку былью, шоумен смог, когда разбогател. А хозяйкой в его особняке с гаргульями у парадного входа и башенками стала Алла Пугачева. Сама певица как-то призналась, что едва бы выбрала такой дизайн при строительстве, но спорить с молодым мужем не стала. Главное, для Аллы, что ее любимый счастлив. Ну а когда в замке появились детские голоса, в доме наступила идиллия.

Правда, уже второй месяц с Примадонной и восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой шоумен проводит в Израиле. По слухам, именитая чета сняла в аренду трехэтажную виллу с бассейном в Кесарии. А сайт Teleprogramma.pro вспомнил, как выглядит шикарная гостиная в замке Аллы Пугачевой в деревне Грязь.

Все торжества и семейные ужины Максим Галкин с Примадонной устраивают в просторных апартаментах: в гостиной есть крепкий дубовый стол, а высота потолков — четыре метра. Комнату освещает люстра из муранского стекла, которая была изготовлена на заказ. Такие светильники украшали двор императора Николая II.

Через панорамные окна в гостиную всегда проникают солнечные лучи, по-особенному атмосферно здесь именно осенью. Алла Пугачева может полюбоваться садом, сидя у окна с уютными шторками.

В замке Максима Галкина есть и лакированная лестница, и лифт для Аллы Борисовны. Так, певица может попасть в свое собственное крыло в особняке. Примадонна как-то призналась, что у нее отдельная спальня. Мебель для артистки делали итальянские мастера, на полу — паркет из розового дерева. Ну а ванная певицы украшена итальянским мрамором.

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