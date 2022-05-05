Вампиры дали советы Меган Фокс и Machine Gun Kelly, как правильно пить кровь

После того, как американский певец Machine Gun Kelly рассказал прессе, что всегда носит с собой капельку крови своей невесты Меган Фокс, отношения звездной пары стали еще более «вампирскими».

В недавнем интервью 35-летняя актриса призналась, что они с 32-летним женихом Колсоном Бэйкером (настоящее имя артиста) пьют по несколько капель крови друг друга во время своих ритуалов. Зачем? От большой любви, наверное.

Звездную пару, естественно, осудили. Только не представители церкви, а вампиры.

Как сообщает издание TMZ, соучредитель Ассоциации вампиров Нового Орлеана (The New Orleans Vampire Association) Белфазаар Ашантисон призвал Меган и Колсона соблюдать меры предосторожности.

По его словам, прежде чем пить кровь возлюбленного, нужно провести тесты на всевозможные заболевания, которые могут передаваться через нее, ибо у вампиров нет иммунитета к целому ряду болезней. Самому лидеру организации потребовалось полгода, чтобы проверить своего донора, и до сих пор они сдают тесты каждые три месяца.

Еще один вампир, основатель сообщества Endless Night Vampire Ball отец Себастиан указал звездам, что забор крови должен проводиться медицинскими работниками и никак иначе. Впрочем, оба «эксперта» признались, что они не знают, как именно звездная пара проводит свои ритуалы. Теперь надо, чтобы и Юрий Стоянов что-нибудь посоветовал эпатажным западным артистам.

Напомним, актриса и певец начали встречаться летом 2020 года. В начале 2022-го они обручились, Machine Gun Kelly хочет устроить для своей невесты свадьбу в готическом стиле.

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