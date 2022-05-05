Есть что показать: Стеша Маликова шортах-бермудах и топе цвета фуксии подразнила точеной фигурой

Дочка Дмитрия Маликова на отдыхе в Дубае показала не только модный наряд, но и свои прелести.

Стеша Маликова еще недавно училась в МГИМО, но успешно его окончила и продолжила заниматься любимым делом. В 2020 году дочка Дмитрия Маликова запустила свой бренд одежды.

Она много путешествует и зачастую посещает с родителями светские рауты, поэтому в ее гардеробе есть вечерние платья и сдержанные луки на любой случай. Теперь юная модница создает наряды для сверстниц.

больше по теме Скрыла все изъяны: Стеша Маликова в воздушном платье в цветочек и шляпке покрасовалась в Дубае Дочка Дмитрия Маликов похвасталась модным образом на отдыхе.

Еще недавно Маликова хвасталась косухами и кардиганами. Теперь она прилетела в Дубай, где наслаждается жаркой погодой. Дочка певица уже щегольнула в льняном костюме.

А вот 4 мая она принарядилась в шорты-бермуды и топ цвета фуксии. Стеша покрасовалась в уборной. Она похвасталась не только загаром, но и плоским рельефным животом. Бизнеследи решила покрасоваться в модном наряде.

«Лето, мы будем вооружены», — заявила она.

Поклонники восхитились не только нарядом, но и точеной фигурой Стеши. Дочка артистка получила сотни комплиментов. «Мне так нравится», «Ой, какая стройняшка», «Очень красивая», «Стеша, ну вы прям статуэтка», «Наряд только таким и подойдет», «Живот идеальный», «Ну теперь не уснуть, ни поесть», «Цвет особенно хорош», «Вы прям девушка-цветочек», — прокомментировали кадры подписчики.

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