«Модная эклектика»: Бузова в пудровом костюме с брюками клеш и топе-бра скрыла изъяны фигуры

Телеведущая на встрече с подругами отметилась в стильном наряде, который оценил модельер Наз Маер.

Ольга Бузова с 18 лет стала звездой телевидения. Она так привыкла быть под прицелом камер, что стала телеведущей и певицей. В свои 36 лет артистка старается быть в центре внимания. Недавно она повеселилась на юбилее Филиппа Киркорова.

Ольга выбрала смелый наряд для праздника. А вот в обычно жизни она все чаще носит косухи и кожаные плащи. Но звезда старается похудеть, поэтому у нее также есть луки с эффектом стройности.

А вот на днях Бузова повеселилась с подругами. Она решила не только поужинать в ресторане, но и отдохнуть в бане. Телеведущая покрасовалась в пудровом костюме с брюками клеш.

Наряд свободного кроя скрыл изъяны ее фигуры, а топ-бра сделал акцент на достоинствах. Ольга дополнила образ ниткой жемчуга и остроносыми туфлями. Она предпочла отказаться от яркого макияжа, а волос убрала под косынку-ободок.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие отметили, что она похорошела. А для сайта Teleprogramma.pro оценил модельер Наз Маер.

«Костюм в пижамном стиле сейчас воспринимается уже, как база. Это не тренд, но и не антитренд. Хотя многие и пророчили этому предмету гардероба быстрый спуск в утиль. Под свободной рубашкой мы видим актуальный топ-бра. Образ дополнили остроносые туфли и бусы. Очень важно к подобным расслабленным лукам добавлять классические или спортивные нотки. Во-первых, это модная эклектика. Во-вторых, без аксессуаров наряд сразу становится простым, скучным и „пижамность“ не будет считаться изюминкой. Скорее „минусом“. В общем все лично неплохо, стильно и по-случаю», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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