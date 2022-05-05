Лопырева в розовых мини-шортах позировала на капоте автомобиля, засветив прелести

Модель позволила себе покрасоваться в Майами в женственном образе.

Виктория Лопырева почти 20 лет назад стала обладательницей титула «Мисс Россия». Она стала знаменита на всю страну. Блондинка часто дефилирует на подиумах и участвует в фотосессиях.

В свои 38 лет она может похвастаться точеной фигурой. И это при том, что светская львица успела стать мамой. Она растит сына Марка Лео. Уже два года звезда живет в Дубае, а также регулярно путешествует.

Обычно Лопырева часто выходит в свет в элегантных платьях. Она появляется на красных дорожках и светских раутах. Но недавно блондинка улетела в Майами. В жарком климате она щеголяет в дерзких летних нарядах.

Если накануне модель блеснула декольте, то теперь она показала другие красоты фигуры. Виктория в розовых мини-шортах и белой рубашке забралась на капот дорогостоящей машины, засветив бедра и загорелые ножки.

Поклонники были взбудоражены кадром. Многие осыпали блондинку комплиментами. «Ну очень красивая», «Какой соблазнительный вид», «На такую и ругаться не захочешь», «Просто ожившая Барби», «Ох, ножки у вас бесподобные», «Виктория, хватит нас дразнить», «Как будто сбежала из кино», «Ох, ну что за фигурка», «И все изошлись слюнками», — прокомментировали пост подписчики.

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