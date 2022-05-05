Маленькая леди в твидовой юбке: Кудрявцева запечатлела, как трехлетняя дочка танцует на улице в Турции

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Большую часть жизни она вела концерты, передачи шоу. Поклонники уже несколько лет видят ее на экранах в качестве ведущей шоу «Секрет на миллион».
В свои 50 лет она может похвастаться моложавой внешностью. Блондинка носит яркие костюмы и романтичные платья. Не удивительно, что и ее трехлетняя дочка Мария тоже любит наряжаться.
Недавно Кудрявцева показала, как наследница играет в магазина на заднем дворе. Кроха советовалась с папой Игорем Макаровым. Она назначала цену товарам.
А вот на днях телеведущая с малышкой приехала в Турцию. Она решила провести майские праздники в Белеке. Если в первый вечер Лера отрывалась с подругами, то на следующий день она гуляла с дочкой. Они гуляли среди пальм и поужинали в ресторане.
А вечером телеведущая в джинсах с потертостями и футболке с ярким джемпером. Она вприпрыжку шла с дочкой, которая предстала в леопардовых лосинах и кардигане. Девочка была рада, что мама веселится вместе с ней.
А вот на детской дискотеке Мария уже танцевала в твидовой юбке и джемпере с воротничком. Малышка отрывалась в одиночестве. А когда она стала танцевать с другими малышами, то выглядела очень серьезной.
«Пусть все детки на планете будут счастливы», — заявила Кудрявцева.
Поклонники восхитились дочкой звезды. Многие осыпали ее комплиментами. «Красотка», «Машулька чудо», «Куколка», «Хороший ребенок», «Она просто прекрасная», «Так мило, что ее характер читается по лицу», «Ну такая красотка! В маму вся», «Какие танцы! Опа», — прокомментировали кадры подписчики.
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