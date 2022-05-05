Маленькая леди в твидовой юбке: Кудрявцева запечатлела, как трехлетняя дочка танцует на улице в Турции

Телеведущая не скучает в отпуске, так как Мария Макарова находит, как повеселиться. Наследница устроила родительнице насыщенный вечер на курорте.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Большую часть жизни она вела концерты, передачи шоу. Поклонники уже несколько лет видят ее на экранах в качестве ведущей шоу «Секрет на миллион».

В свои 50 лет она может похвастаться моложавой внешностью. Блондинка носит яркие костюмы и романтичные платья. Не удивительно, что и ее трехлетняя дочка Мария тоже любит наряжаться.

Недавно Кудрявцева показала, как наследница играет в магазина на заднем дворе. Кроха советовалась с папой Игорем Макаровым. Она назначала цену товарам.

А вот на днях телеведущая с малышкой приехала в Турцию. Она решила провести майские праздники в Белеке. Если в первый вечер Лера отрывалась с подругами, то на следующий день она гуляла с дочкой. Они гуляли среди пальм и поужинали в ресторане.

А вечером телеведущая в джинсах с потертостями и футболке с ярким джемпером. Она вприпрыжку шла с дочкой, которая предстала в леопардовых лосинах и кардигане. Девочка была рада, что мама веселится вместе с ней.

А вот на детской дискотеке Мария уже танцевала в твидовой юбке и джемпере с воротничком. Малышка отрывалась в одиночестве. А когда она стала танцевать с другими малышами, то выглядела очень серьезной.

«Пусть все детки на планете будут счастливы», — заявила Кудрявцева.

Поклонники восхитились дочкой звезды. Многие осыпали ее комплиментами. «Красотка», «Машулька чудо», «Куколка», «Хороший ребенок», «Она просто прекрасная», «Так мило, что ее характер читается по лицу», «Ну такая красотка! В маму вся», «Какие танцы! Опа», — прокомментировали кадры подписчики.

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