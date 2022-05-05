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Показала не только белье: Каролина Севастьянова в прозрачном платье сразила поклонников

Гимнастка ошарашила подписчиков своим видом. Она позволила себе похвастаться изящными формами.

Показала не только белье: Каролина Севастьянова в прозрачном платье сразила поклонников
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети гимнастки

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она в сове время участвовала в соревнования и завоевывала престижные награды. Художественная гимнастка даже стала олимпийской чемпионкой на Играх в Лондоне.

И именно после этого достижения она решила заняться учебой. Теперь спортсменка предпочитает путешествовать и иногда появляется на публике. Ее появление на шоу «Звезды в Африке» поразила участников мужского пола.

Севастьянова не так давно отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 27 лет, поэтому гимнастка закатила белую вечеринку. Примечательно, что она знает о том, что обладает идеальными формами и восхищает взоры публики.

На этот раз она поделилась кадром со съемки. Спортсменка прилегла на пианино в прозрачном платье в сетку. Она продемонстрировала изящные формы в черном белье.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети гимнастки

Поклонники были сражены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы красотка», «Просто нимфа», «Это картина будоражит», «Каролина, это ваш лучший образ», «Ну что за дива», «Ох, какие формы», «Мастер-класс, как лишить дара речи», «Ай, как перестать смотреть на такую прелесть?», «Ну вы чертовка», «Платье с изюминкой, вот это я понимаю», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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женственные формыИдеальная фигураКаролина СевастьяноваКрасота вне возрастаНовости google