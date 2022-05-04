Уже не Израиль: Иван Ургант вновь покидает Россию

Судя по всему, с заработком на территории РФ у ведущего сейчас неважно.

Иван Ургант не так давно отметился в Израиле со всей семьей. Поклонники ведущего переживали, что он улетел из России навсегда, однако любимец публики вернулся домой в Москву.

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И вот опять новость — Иван Ургант теперь намерен покорять европейского зрителя. С гастролями ведущий отправляется в июне в Германию. Знаменитость вместе с Аллой Михеевой, Дмитрием Хрусталевым и группой «Фрукты» будет в нескольких городах показывать облегченную сценическую версию своего телевизионного шоу «Вечерний Ургант».

Стоимость билетов начинается от 3 тысяч рублей и заканчивается 10 тысячами, сообщает КП. Вместе с тем на афишах написано, что турне мировое. То есть, возможно, что после ФРГ Иван Ургант поедет дальше по Европе.

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