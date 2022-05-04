Софи Тернер призналась, что очень вовремя вышла замуж — как раз к концу «Игры престолов»

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер вышла замуж в том же году, что и закончился культовый сериал. С одной стороны, это просто совпадение. Но для молодой актрисы оно сыграло большую роль в жизни. Об этом «Санса Старк» рассказала в новом интервью.

«Я очень рада, что у меня была следующая вещь, к которой можно было перейти. Если бы я не нашла Джо, думаю, я бы чувствовала себя совершенно потерянной после «Игры престолов», — поделилась актриса с британской версией журнала Elle. — И я действительно чувствовала себя совершенно потерянной после того, как она закончилась. Но это (брак — Прим. авт.) заставило меня погрузиться в новую главу, которая была действительно захватывающей и на которой я смогла сосредоточиться. Это была идеальная вещь, чтобы двигаться дальше».

Напомним, в 2016 году Софи влюбилась в музыканта Джо Джонаса. Через год пара объявила о помолвке, а в мае 2019-го сыграла свадьбу. Еще через год у звезд родилась дочь, а в настоящее время Тернер ждет второго ребенка.

«Для меня жизнь состоит в том, чтобы воспитывать подрастающее поколение. Самое лучшее в жизни — видеть, как моя дочь становится все сильнее и сильнее. Мы очень рады расширению семьи. Это лучшее благословение», — добавила актриса в том же интервью.

А еще она отметила, что будет оберегать свою личную жизнь, а также жизнь дочери от внимания прессы. Журналисты увидят маленькую Уиллу, только когда она сама решит, что сознательно хочет стать звездой.

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