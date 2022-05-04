Когда есть чем гордиться: Виктория Лопырева задрала кофту и блеснула прелестями

Телеведущая не стесняется демонстрировать то, что обычно скрыто. Она устроила смелую фотосессию в Майами.

Виктория Лопырева является медийной персоной. В свое время она стала обладательницей титула «Мисс Россия». С тех пор блондинка стала частой гостей на светских раутах. Она не скрывает, что не обделена мужским вниманием.

У нее были роман с Федором Смоловым и Николаем Басковым. Но сына она родила от бизнесмена Игоря Булатова. Они расписались в ЗАГСе, а вот пышный праздник так и не устроили.

Уже два года Лопырева живет на две страны. Она предпочитает видеться с друзьями, веселиться и щеголять на красных дорожках в Дубае. Модель зачастую носит каблуки и мини-платья. Примечательно, что она никогда не выходит на улицу без макияжа.

А вот на этот раз блондинка устроила фотосессию на пляже в Майами. Она примерила трикотажный костюм с мини-шортами голубого цвета. Виктория подняла руки, задрав слишком короткую кофту. Она засветила бюст в белоснежном лифчике.

Поклонник были сражены красотой ее формы. Многие одарили телеведущую комплиментами. Она смогла поразить подписчиков. «Какая ты клевая! Какой классный костюм», «Шикарный лук», «И муж такое допускает?», «Какая же ты красотка», «Слишком смело, так не кажется?», «Нижнее белье показала, все отлично», «Ну декольте такое сочное, что сводит с ума», — прокомментировали пост подписчики.

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