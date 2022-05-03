«Вся мокрая»: Ольга Бузова в тугом боди и на каблуках сверкнула своим декольте у пилона

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она начала сольную карьеру, когда развеялась с Дмитрием Тарасовым. И теперь артистка регулярно дает концерты. При этом она продолжает работать на телевидении.

В прошлом году телеведущая стала сниматься в новых проектах. Она не перестает экспериментировать с образами. А этой весной звезда снова стала активно выходить в свет.

Майские праздники Ольга проводит насыщенно. Она уже ужинала с подругами в ресторане и даже парилась в бане. А вот 3 мая артистка отправилась на очередное занятие по танцам.

В соцсети она поделилась кадрами, на которых предстала в кожаных мини-шортах, колготках в сетку и тугом боди. Бузова не обошлась без каблуков. Она исполнила чувственный танец на пилоне, изгибаясь и хвастаясь грацией.

А после тренировки телеведущая засняла себя на камеру. Она протерла декольте рукой. Примечательно, что артистка была без макияжа. Она засветила прелести фигуры.

«Вся мокрая! А прошел только час», — заявила блондинка. «Становится каждый день лучшей версией себя», — написала звезда.

Поклонники посчитали, что Ольга делает успехи. Многие одарили ее комплиментами, но нашлись и те, кто ее раскритиковал. «Очень чувственно!», «Не хватает пластики», «Шикарный вид», «А зачем себя трогать?», «Ну вид сзади точно лучше», «Двигаться красиво — не твой конек», «Очень смелый наряд», «Бузова и ее жаркие танцульки», — стали писать подписчики.

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