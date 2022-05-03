Нашла что показать: Клава Кока в леопардовых велосипедках блеснула мощными формами

Клава Кока является известной певицей. Она является известной молодой исполнительницей и к 25 годам успела выпустить несколько хитов. Теперь у нее растет армия поклонников. Блондинка цепляет взор яркими образами.

Она любит делать стрижки и носить провокационные луки. Примечательно, что артистка часто хвастается своей фигурой. Она недавно щегольнула в мерцающем топе на юбилее Филиппа Киркорова.

А вот 3 мая Клава отправилась на репетицию. Она готовится к большому концерту, который даст в этом году в Москве. Певица решила покрасоваться в футболке и леопардовых велосипедках. Наряд дополнили кеды. Благодаря тугим велосипедкам она подчеркнула свои изгибы фигуры. Кока показала свои загорелые ноги перед зеркалом.

А вот потом она решила повеселиться. Певица стала крутиться на полу прямо на своей пятой точке. Блондинка засветила свои мощные бедра.

«Какие классные ножки», «Ну что за красотка», «Ох, Клава, какой лучок», «Очень крутая фигурка», «Выглядишь просто сногсшибательно», «Ну ты шаловливая барышня», «А парни чуть шеи не свернули», «Просто кукла», «Ой, ой! Ну это огнище», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!