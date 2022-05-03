«Как будто и не рожала»: Ольга Серябкина в голубом купальнике продемонстрировала результаты похудения

Исполнительница Ольга Серябкина опубликовала в своих социальных сетях фотографии из загородного дома отдыха с огромным бассейном. Примечательно, что на снимках знаменитость засветила фигуру после похудения.

Напомним, 20 ноября 2021 года Серябкина родила сына Луку. Несмотря на роды, певица быстро пришла в форму и этим удивила поклонников.

Ольга в голубом купальнике с завышенной талией позировала на песочной плитке, вытянув стройные ножки. Ольга Серябкина собрала волосы в низкий пучок и выгнулась в привлекательной позе. Ребра артистки виднелись сквозь загорелую кожу. Плоский животик Серябкиной взволновал поклонников.

«Как похудела», «Самая красивая», «Как это возможно так похудеть?», «Какая же ты восхитительная», «Как будто и не рожала», «Ого, какие у вас длинные ноги», — восхитились Ольгой фанаты.

Напомним, ранее Ольга Серябкина объяснила, почему ушла от своего продюсера Максима Фадеева. Артистка не держит обид на музыканта, хотя их творческие пути и разошлись.

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